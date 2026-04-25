ظهرت المطربة مايا دياب، بإطلالة مُلفتة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ما تفاصيل إطلالة مايا دياب الجريئة باللون الأبيض؟

أطلت مايا بتوب جريء باللون الأبيض، ونسقت أسفله جيب قصيرة فوق الركبة بنفس اللون، ما منح الإطلالة طابعا جريئا ولافتا.

ما أبرز ملامح اللوك الجمالي لمايا دياب في أحدث ظهور؟

واعتمدت مكياجا ترابيا يتناسب مع لون بشرتها، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين بشكل عفوي.

كيف اختارت مايا دياب الإكسسوارات في إطلالتها الأخيرة؟

ونسقت مع اللوك حذاء رياضي باللون الأبيض، إضافة إلى حقيبة باللون البني، ونظارة شمسية باللون الأبيض.

ما دلالات اللون الأبيض في عالم الموضة؟

وفقا لموقع "verywellmind"، اللون الأبيض من أبرز الألوان في عالم الموضة، حيث يرتبط دائما بالبساطة والأناقة معا، ويمنح الإطلالة مظهرا جذابا، ما يجعله خيارا مفضلا لدى الكثيرين في الإطلالات اليومية.

كما يُسهم في إبراز تفاصيل التصميم وقصات الملابس بشكل واضح، ويتميز بسهولة تنسيقه مع مختلف الألوان والإكسسوارات.