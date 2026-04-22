صلعاء وبدون أسنان.. من هي عارضة الأزياء ميلاني جايدوس؟

كتب : أسماء العمدة

09:00 م 22/04/2026

استطاعت عارضة الأزياء الأمريكية ميلاني جايدوس أن تفرض اسمها بقوة، متحدية كل القواعد النمطية، ومقدمة نموذجا مختلفا للجمال، يعتمد على التميز لا الكمال، وفقا لموقع timesofindia.

من هي ميلاني جايدوس؟

ميلاني جايدوس هي عارضة أزياء أمريكية تعاني من حالة وراثية نادرة تعرف باسم "خلل التنسج الأديمي"، الظاهر وهي حالة تؤثر على نمو الشعر والأسنان والأظافر وبعض ملامح الوجه.

وبسبب هذه الحالة، ولدت ميلاني بدون شعر تقريبا، كما تعاني من نقص في الأسنان والأظافر، ما جعل مظهرها مختلفا عن المعايير التقليدية.

كيف بدأت رحلتها في عالم الموضة؟

دخلت ميلاني عالم الأزياء بشكل غير تقليدي، حيث بدأت من خلال نشر صورها على الإنترنت، قبل أن يلفت مظهرها الفريد انتباه مصورين ومصممين يبحثون عن وجوه مختلفة.

وسرعان ما تحولت إلى وجه مميز في الحملات الإعلانية، وشاركت في عروض أزياء عالمية، بالإضافة إلى ظهورها في فيديوهات موسيقية وأعمال فنية.

متى حققت شهرتها؟

بدأت شهرة ميلاني جايدوس في أوائل العقد الثاني من الألفية، عندما ظهرت في حملات إعلانية ومشاريع فنية لاقت انتشارا واسعا، خاصة على منصات التواصل الاجتماعي.

ومع مرور الوقت، أصبحت رمزا للتنوع والاختلاف في عالم الموضة.

لماذا تعد قصتها ملهمة؟

تكمن قوة قصة ميلاني في قدرتها على تحويل ما قد يراه البعض "اختلافا" إلى مصدر قوة وتميز، فبدلا من الاختباء، اختارت الظهور والمواجهة، لتؤكد أن الجمال لا يقتصر على شكل محدد، بل يمتد ليشمل التفرد والجرأة والثقة بالنفس.

هل واجهت تحديات أو تنمرا؟

بلا شك، واجهت ميلاني العديد من التحديات، من بينها التنمر والانتقادات بسبب شكلها المختلف، إلا أنها استطاعت تجاوز ذلك بالإصرار والثقة.

وأكدت في أكثر من مناسبة أن قبول الذات كان الخطوة الأهم في رحلتها.

هل غيرت نظرة العالم للجمال؟

ساهمت ميلاني جايدوس في إعادة تعريف مفهوم الجمال داخل صناعة الأزياء، حيث شجعت على تقبل التنوع، وفتحت المجال أمام نماذج غير تقليدية.

