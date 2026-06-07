أكد الإعلامي تامر أمين، خلال برنامجه "آخر النهار" عبر فضائية "النهار"، أن النيابة العامة قررت التحفظ على أموال المتهمين في قضية صبري نخنوخ، بما يشمل الأموال المنقولة والأسهم والسندات والودائع والأصول العقارية.

وأضاف أمين أن النيابة أمرت بإدراج المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر، وإخطار البنوك والشهر العقاري والبورصة، مؤكدًا أن التحقيقات لا تزال جارية في الجرائم المتعددة التي ارتكبوها.

وأشار الإعلامي إلى أن المستشار أسامة أبو المجد، محامي صبري نخنوخ، يفكر في التنحي بعد بيان النيابة الذي كشف أن القضية لم تعد مجرد مشاجرة أو بلطجة بل تشمل سلاحًا وآثارًا وغسل أموال.

وتابع أن "النيابة رأت إن دي مجموعة من الجرائم بأدلة، وهتقدم الملف للمحكمة والمحكمة في النهاية هي اللي بتدين، فاللي حصل دلوقتي لسه مش إدانة".

وشدد تامر أمين على أن الإعلام يقدم الخبر والمعلومة والحقيقة المجردة، وليس التكهنات ولا الأهواء الشخصية، مؤكدًا أن السوشيال ميديا تعبر عن آراء أصحابها بينما الإعلام يعلي من شأن القانون.

وأكد الإعلامي تامر أمين أنه ليس لديه توجه شخصي في القضية، ودوره فقط تقديم الأدلة المعلنة من بيان النيابة كما هي، مؤكدًا على إعلاء دولة القانون وسيادة النيابة العامة والقضاء.