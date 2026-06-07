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المشدد 3 سنوات لمتهمين بتزوير عقد بيع عقار بروض الفرج

كتب : أحمد عادل

08:12 م 07/06/2026

تعبيرية عن محاكمة

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عاقبت محكمة جنايات القاهرة، متهمين بتزوير محرر رسمي "عقد بيع" لعقار بمنطقة روض الفرج بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.

تحقيقات تزوير عقد بيع عقار بروض الفرج

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما قاما بالاشتراك مع مجهول بتزوير محرر رسمي ونسبه زورا إلى مصلحة الشهر العقاري في مدينة نصر أول، وختمه بختم شعار الجمهورية المزور المنسوب صدوره للجهة المختصة.

وأضافت التحقيقات أن المتهم الأول أقام الدعوى رقم 853 لسنة 2024 روض الفرج، وقدم العقد محل الاتهام ضمن مستندات الدعوى مطالبًا الحكم بصحة التوقيعات.

وتابعت التحقيقات، أن المحرر المزور عقد بيع نهائي لعقار بمنطقة روض الفرج بالقاهرة، يثبت بيع العقار للمتهمين على خلاف الحقيقة.

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عقد بيع عقار روض الفرج النيابة العامة

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