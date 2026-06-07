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بسبب الهزار.. إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالمنوفية

كتب : فاطمة عادل

08:13 م 07/06/2026 تعديل في 09:13 م

ضبط المتورطين في مشاجرة

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كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من تعدي عدد من الأشخاص على نجليه وإصابتهما خلال مشاجرة بمحافظة المنوفية.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 6 يونيو الجاري تلقى مركز شرطة قويسنا بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفين بدائرة المركز، أسفرت عن إصابة عدد من المشاركين فيها.

وأوضحت التحريات أن طرفي المشاجرة ضما 10 أشخاص، حيث تكون الطرف الأول من 3 أشخاص من بينهم نجلا صاحب منشور الشكوى، وأصيبا بجروح متفرقة جرى نقلهما على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بينما ضم الطرف الثاني 7 أشخاص، أصيب 4 منهم بجروح متفرقة.

وأضافت التحريات أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات تطورت على خلفية المزاح بين الطرفين، قبل أن تتصاعد إلى مشادة كلامية ثم اشتباك بالأيدي، استخدمت خلاله أسلحة بيضاء، ما أسفر عن الإصابات المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط جميع أطراف المشاجرة، كما تم بإرشاد أحد المتهمين ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.

وبمواجهة المتهمين، أقروا بارتكاب الواقعة على النحو الذي أسفرت عنه التحريات، مؤكدين أن الخلافات التي نشبت بينهم بسبب المزاح كانت السبب وراء تطور الأحداث وحدوث المشاجرة.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابساتها واستكمال الإجراءات القانونية.

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المنوفية مشاجرة وزارة الداخلية السلاح الأبيض

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