مع تزايد الاعتماد على العدادات مسبقة الدفع، يواجه بعض المواطنين مشكلة نفاد الرصيد أثناء السفر أو التواجد خارج محل الإقامة لفترات طويلة، ما قد يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي وتعطل بعض الأجهزة المنزلية.

وفي هذه الحالة، توجد عدة حلول سريعة تتيح إعادة شحن العداد دون الحاجة إلى التواجد في المنزل.

وكشف مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن شركات توزيع الكهرباء أتاحت إمكانية شحن العدادات مسبقة الدفع إلكترونيًا عبر تطبيقات الهاتف المحمول والمحافظ الإلكترونية المرتبطة بشركات الاتصالات والبنوك، وذلك للعدادات المزودة بخاصية NFC.

وأشار المصدر لمصراوي، إلى أن المشترك يستطيع شحن العداد من خلال الهاتف المحمول بعد تحميل التطبيق المخصص، ثم تمرير كارت الشحن على ظهر الهاتف لإتمام عملية نقل الرصيد إلى الكارت، على أن يقوم أحد أفراد الأسرة الموجودين بالمنزل بوضع الكارت داخل العداد لتحديث الرصيد.

ونوه المصدر أنه في حال عدم وجود إمكانية للشحن الإلكتروني، يمكن للمشترك إرسال قيمة الشحن لأحد أفراد الأسرة أو الجيران الموثوق بهم، ليتولى عملية شحن الكارت من أقرب مركز خدمة عملاء أو منفذ شحن معتمد، ثم إعادة إدخاله في العداد.

وأكد أن شركات توزيع الكهرباء وفرت آلاف منافذ الشحن على مستوى الجمهورية، تشمل مراكز خدمة العملاء، ومكاتب البريد، وماكينات الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة بالمحال التجارية، ما يتيح إمكانية الشحن بسهولة على مدار اليوم.

ولفت ان تتيح بعض العدادات مسبقة الدفع للمشترك الاستفادة من خاصية الرصيد الاحتياطي أو “السلف”، والتي تمكنه من استمرار الحصول على الكهرباء مؤقتًا لحين إعادة الشحن، خاصة خلال الإجازات الرسمية والعطلات.

ونصح المواطنين باتخاذ عدة إجراءات قبل السفر، أهمها:

- التأكد من وجود رصيد كافٍ بالعداد يغطي فترة الغياب.

- شحن العداد بمبلغ مناسب قبل مغادرة المنزل.

- الاحتفاظ بكارت العداد في مكان آمن.

- تفعيل وسائل الشحن الإلكتروني على الهاتف المحمول.

- متابعة استهلاك الكهرباء بشكل دوري قبل السفر.

وأكد على ضرورة متابعة الرصيد المتبقي بالعداد بشكل مستمر تساعد على تجنب انقطاع التيار بشكل مفاجئ، خاصة خلال فصل الصيف مع زيادة معدلات استهلاك أجهزة التكييف والمراوح والأجهزة المنزلية المختلفة.

وتسهم خدمات الشحن الإلكتروني والتطبيقات الذكية التي أتاحتها وزارة الكهرباء وشركات التوزيع في توفير حلول سريعة للمواطنين، بما يضمن استمرار التغذية الكهربائية حتى في حالة التواجد خارج المنزل أو أثناء السفر لفترات طويلة.