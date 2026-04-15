تألقت ملكة جمال العالم 2025، أوبال سوشاتا، بإطلالة مميزة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ما تفاصيل الفستان الذي ارتدته أوبال سوشاتا؟

اختارت أوبال فستانا طويلا أنيقا يجمع بين اللونين البيج والوردي، مصنوعا من قماش الساتان الفاخر، ومزينا بتطريزات فضية لامعة.

وجاء التصميم انسيابيا يبرز جمال القوام بأسلوب راق وبسيط في الوقت نفسه.

كيف نسقت الإطلالة من حيث الإكسسوارات؟

أضافت أوبال لمسة فاخرة إلى إطلالتها من خلال حزام ذهبي لامع عند منطقة الخصر، ساعد على إبراز قوامها بشكل أنثوي وجذاب، كما أكملت اللوك بمجوهرات أنيقة مكونة من أقراط طويلة وعدة أساور لامعة.

كيف كان المكياج وتسريحة الشعر؟

اعتمدت ملكة الجمال مكياجا ناعما بدرجات النيود، أبرز ملامحها بأسلوب طبيعي هادئ، كما اختارت تسريحة شعر منسدلة على الجانبين بانسيابية، ما منح الإطلالة طابعًا أنثويا متوازنا.

ما تفاصيل الحذاء؟

أكملت أوبال إطلالتها بحذاء أنيق باللون الذهبي اللامع، تناسب مع تفاصيل الفستان.

كيف تعكس إطلالاتها أسلوبها في الموضة؟

تشتهر ملكة جمال العالم 2025 بحضورها القوي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحرص على مشاركة إطلالات متنوعة تجمع بين الأناقة والجرأة، سواء من خلال الفساتين الطويلة أو القصيرة أو حتى الإطلالات الكاجوال، ما يجعلها دائما محط أنظار متابعيها ومحبي الموضة.

اقرأ أيضا:

إلهام شاهين بلوك مميز.. كيف نسقت إطلالتها؟

وئام مجدي تتألق بالأحمر الناري.. كيف نسقت إطلالتها؟

جمعت بين الأناقة والجاذبية.. دعاء حكم تتألق بإطلالة جذابة



