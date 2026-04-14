أطلت الفنانة إلهام شاهين بلوك جذاب، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كيف ظهرت إلهام بإطلالة أنيقة بفستان بيج قصير؟

ارتدت إلهام فستان قصير باللون البيج بصيحة الأوف شولدر مزينا بالورود باللون الفوشيا والأسود.

كيف اختارت إلهام مكياجها لإطلالة متوازنة؟

اعتمدت إلهام مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون النيود وركزت على رسمة عينيها.

كيف صففت إلهام شعرها ليكمل جمال الإطلالة؟

اختارت إلهام أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلة على كتفيها بطريقة جذابة.

كيف نسقت إلهام إكسسواراتها مع إطلالتها؟

زينت إلهام إطلالتها باكسسوارات مكونة من حلق وخاتم.

كيف اختارت إلهام الحذاء المناسب لإطلالتها؟

نسقت إلهام مع إطلالتها الجذابة حذاء أنيق باللون الأسود.

لماذا يعد اللون البيج خيارا مثاليا في عالم الموضة؟

يعد اللون البيج من أكثر الألوان أناقة ومرونة في عالم الموضة، فهو يمنح إطلالة راقية تناسب مختلف المناسبات، سواء الرسمية أو الكاجوال.

كما يتميز بسهولة تنسيقه مع ألوان وإكسسوارات متعددة، إضافة إلى كونه لون يوحي بالثقة ويمنح مظهرا أكثر نحافة وانسيابية،

وفقا لـ "instyle".