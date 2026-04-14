ظهرت الفنانة دعاء حكم بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كيف نسقت دعاء حكم الفستان الأبيض مع الجاكيت الفرو؟

تألقت دعاء بفستان قصير بـ رقبة باللون الأبيض ونسقت معه جاكيت طويل مصنوع من الفرو باللون الأسود.

كيف اختارت دعاء حكم مكياجها لإطلالة قوية؟

اعتمدت دعاء مكياجا قويا، حيث ركزت على رسمة عينيها ووضعت أحمر شفاه باللون النيود.

كيف صففت دعاء حكم شعرها ليكمل أناقة الإطلالة؟

اختارت دعاء أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلة على كتفيها بطريقة انسيابية.

كيف أكملت دعاء حكم إطلالتها بالإكسسوارات؟

زينت دعاء إطلالتها باكسسوارات بسيطة مكونة من إسورة وخاتم، بالإضافة إلى ساعة يد.

لماذا يعد اللون الأبيض خيارا مثاليا في عالم الموضة؟

يعد اللون الأبيض من أكثر الألوان أناقة وبساطة في عالم الموضة، فهو يمنح إطلالة ناعمة ومشرقة تعكس الرقي.

كما يتميز بقدرته على إبراز جمال التصميم وإضفاء إحساس بالانتعاش والهدوء.

بالإضافة إلى ذلك، يعتبر من الألوان سهلة التنسيق مع مختلف الإكسسوارات والألوان الأخرى، مما يجعله خيارا مثاليا لمختلف المناسبات سواء النهارية أو المسائية، وفقا لـ "فوج".

