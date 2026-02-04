ظهرت الفنانة سارة سلامة بإطلالة مميزة وأنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تألقت سارة بجاكيت طويل بصيحة الفرو باللون الأسود، ونسقت معه فستان قصير بنفس اللون.

اعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري وركزت على رسمة العيون.

واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها بشكل انسيابي.

ونسقت مع اللوك حذاء طويل باللون الأسود.

وأكملت إطلالتها بارتداء إكسسوارت مكونة من ساعة يد ونظارة شمسية.

يتسم اللون الأسود بقدرته على إبراز ملامح الجسم بشكل جذاب، إضافة إلى سهولة تنسيقه مع مختلف الألوان والإكسسوارات، كما يساعد على إبراز تفاصيل التصميم ويمنح الإطلالة لمسة من الفخامة والبساطة معا، وفقا لموقع "Times of India".

