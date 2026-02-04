إعلان

"سحر اللون الأسود".. سارة سلامة بإطلالة شتوية جذابة

كتب : أسماء مرسي

05:35 م 04/02/2026
    سارة سلامة بإطلالة شتوية جذابة
    تألقت سارة بجاكيت طويل بصيحة الفرو باللون الأسود
    اعتمدت مكياجا قويا
    اختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها بشكل انسيابي

ظهرت الفنانة سارة سلامة بإطلالة مميزة وأنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تألقت سارة بجاكيت طويل بصيحة الفرو باللون الأسود، ونسقت معه فستان قصير بنفس اللون.

اعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري وركزت على رسمة العيون.

واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها بشكل انسيابي.

ونسقت مع اللوك حذاء طويل باللون الأسود.

وأكملت إطلالتها بارتداء إكسسوارت مكونة من ساعة يد ونظارة شمسية.

يتسم اللون الأسود بقدرته على إبراز ملامح الجسم بشكل جذاب، إضافة إلى سهولة تنسيقه مع مختلف الألوان والإكسسوارات، كما يساعد على إبراز تفاصيل التصميم ويمنح الإطلالة لمسة من الفخامة والبساطة معا، وفقا لموقع "Times of India".

سارة سلامة إطلالة سارة سلامة إطلالات النجمات

