انهيار وبكاء نجل ولية عهد النرويج أثناء محاكمته بتهم اغتصاب

كتب : مصراوي

06:57 م 04/02/2026

ماريوس بورج هويبي نجل ولية عهد النرويج

(د ب أ)

انهار ماريوس بورج هويبي، الابن الأكبر لولية العهد الأميرة ميته ماريت من علاقة سابقة، باكيا لدى بدء الإدلاء بشهادته اليوم الأربعاء أثناء محاكمته بالاغتصاب وتهم أخرى.

وقال المتهم صاحب الـ29 عاما،:"من الصعب بالنسبة لي أن أتحدث أمام حشد كبير من الأشخاص. إن الصحافة تطاردني منذ أن كان عمري ثلاث سنوات".

وذكر هويبي أنه "عاش حياة لا يمكن للكثيرين تصورها... بها الكثير من الحفلات والمشروبات الكحولية والمخدرات".

وأشار نجل ولية عهد النرويج، إلى أن الجنس وتعاطي المخدرات كانا جزءا من حياته.

وارتدى الشاب النرويجي في المحكمة في ثاني يوم لمحاكمته سترة رمادية داكنة ووضع على عينيه نظارة. ويواجه هويبي 38 تهمة من بينها أربع تهم اغتصاب.

