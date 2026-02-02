إعلان

"سحر اللون الموف".. مي عز الدين بإطلالة كاجوال أنيقة

كتب : شيماء مرسي

08:34 م 02/02/2026 تعديل في 08:45 م

مي عز الدين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ظهرت الفنانة مي عز الدين بإطلالة كاجوال أنيقة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

ارتدت مي بلوفر مصنوع من الصوف باللون الموف ونسقت معه بنطلون جينز باللون الرصاصي وقبعة بنفس لون البلوفر.

وبحسب "themomedit"، ارتداء بلوفر باللون الموف يضفى على الإطلالة مظهرا راقيا وأنثويا وجاذبية، يناسب الشتاء والخريف، ويمكن تنسيقه مع اللون الرصاصي، كما فعلت الفنانة مي عز الدين

واعتمدت مي مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري.

وتركت مي خصلات شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الكاجوال.

وزينت مي إطلالتها بإكسسورات بسيطة مكونة من سلسلة وخاتم.

625769425_874743405179298_4594330935335482052_n

مي عز الدين اطلالة مي عز الدين إطلالة كاجوال

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

راقب قدميك.. إشارات صامتة تكشف خلل الكبد والكلى
نصائح طبية

راقب قدميك.. إشارات صامتة تكشف خلل الكبد والكلى
العثور على جثة سيدة داخل حقيبة في الإسكندرية.. وكاميرات المراقبة تحل لغز
أخبار المحافظات

العثور على جثة سيدة داخل حقيبة في الإسكندرية.. وكاميرات المراقبة تحل لغز
حجز فنان شهير 24 ساعة في اتهامه بالتحرش بفتاة لحين ورود التحريات
حوادث وقضايا

حجز فنان شهير 24 ساعة في اتهامه بالتحرش بفتاة لحين ورود التحريات
كيف يعيش سكان غزة بعد وقف إطلاق النار؟.. مدير المكتب الإعلامي يكشف |حوار
شئون عربية و دولية

كيف يعيش سكان غزة بعد وقف إطلاق النار؟.. مدير المكتب الإعلامي يكشف |حوار
أول تعليق من أحمد أبو الغيط على وجود اسمه ضمن ملفات إبستين
شئون عربية و دولية

أول تعليق من أحمد أبو الغيط على وجود اسمه ضمن ملفات إبستين

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أول تعليق من أحمد أبو الغيط على وجود اسمه ضمن ملفات إبستين
هل انتهى وقت المضاربة على الذهب؟.. رئيس الشعبة يوضح
انخفاض الحرارة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء
برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بمحافظة الشرقية
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
أزمة نقص كاش في ماكينات البنوك.. ما الأسباب؟
الرقم القومي العقاري والإيجار القديم.. إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027