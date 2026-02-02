"سحر اللون الموف".. مي عز الدين بإطلالة كاجوال أنيقة

ظهرت الفنانة مي عز الدين بإطلالة كاجوال أنيقة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

ارتدت مي بلوفر مصنوع من الصوف باللون الموف ونسقت معه بنطلون جينز باللون الرصاصي وقبعة بنفس لون البلوفر.

وبحسب "themomedit"، ارتداء بلوفر باللون الموف يضفى على الإطلالة مظهرا راقيا وأنثويا وجاذبية، يناسب الشتاء والخريف، ويمكن تنسيقه مع اللون الرصاصي، كما فعلت الفنانة مي عز الدين

واعتمدت مي مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري.

وتركت مي خصلات شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الكاجوال.

وزينت مي إطلالتها بإكسسورات بسيطة مكونة من سلسلة وخاتم.