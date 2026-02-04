إعلان

محمد مجاهد نائباً لرئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن

كتب : نشأت حمدي

07:14 م 04/02/2026

محمد السيد مجاهد

أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب عن تشكيلها الجديد، والذي يضم قيادات لتفعيل دور الحزب داخل المؤسسة التشريعية.

وقد تم تعيين النائب أحمد العطيفي رئيسًا للهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، ليقود جهود الحزب في تمثيل مصالح المواطنين والمشاركة الفعالة في العمل البرلماني.

كما تم اختيار النائب محمد مجاهد نائبًا لرئيس الهيئة البرلمانية. ويشغل النائب محمد مجاهد أيضاً منصب رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، مما يعكس الدور الهام الذي يلعبه في دعم قضايا الشباب والرياضة.

يأتي هذا التشكيل في إطار حرص حزب حماة الوطن على تعزيز تواجده وتأثيره داخل مجلس النواب، من خلال قيادات ذات خبرة وكفاءة، بما يضمن تحقيق أهداف الحزب وخدمة الأجندة الوطنية.

وتتطلع الهيئة البرلمانية الجديدة إلى العمل بجدية وفعالية، بالتعاون مع كافة القوى السياسية، لدعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مصر، وتحقيق تطلعات الشعب المصري.

