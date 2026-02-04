خاص| إحالة 4 متهمين في قضية "هروب نزلاء مصحة المريوطية" للجنايات

قررت نيابة جنوب الجيزة الكلية بالجيزة، برئاسة المستشار أسامة أبو الخير المحامي العام الأول، إحالة مالك "مصحة البدرشين"، و 3 مُشرفين إلى محكمة الجنايات المختصة في واقعة الهروب الجماعي لنزلاء "مصحة علاج ادمان" و المعروفة إعلاميًا "مصحة المريوطية".

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن مفاجأة، حيث تبين أن مالك المصحة "خالد .م" استأجر فيلا من رجل أعمال (تم إخلاء سبيله بشأن الواقعة) في يونيو الماضي وقام بفتح الفيلا مصحة لعلاج الإدمان،وبعد نحو 4 أشهر جرى غلق المصحة بمعرفة إدارة العلاج الحر التابع لوزارة الصحة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات في 14 أكتوبر الماضي.

وذكرت تحقيقات النيابة العامة أن مدير المصحة أعاد فتح المصحة واستقبل عشرات النزلاء داخل الفيلا، ليتلقوا العلاج من الإدمان، إلا أن سوء المعاملة دفعتهم للهروب.

النيابة العامة واجهت المتهم الأول مالك الفيلا المستأجرة بها المصحة بتحريات المباحث التى أكدت أنه مالك الفيلا وليس يدير المصحة التي شهدت هروبًا جماعيًا لعشرات المدمنين. بينما واجهت المتهمين الآخرين (مشرفين) بتحريات المباحث التي دلت أن المتهمان يعملان في المصحة و الأدوية التي عثرت عليها الأجهزة الأمنية داخل المصحة.

وكشف السجل الجنائي لمدير مصحة البدرشين، عن مفاجأة حيث سبق اتهامه في ثلاث قضايا (سلاح بدون ترخيص و مخدرات) آخرهم قضية حملت رقم 2152 لسنة 2015 الشروق.

النيابة العامة بالجيزة، في وقت سابق؛ أخلت سبيل رجل أعمال ـ مالك الفيلا (المصحة) ـ التي شهدت هروبًا جماعيًا لعشرات المدمنين بمنطقة المريوطية، بضمان محل إقامته.