محمد رمضان يتألق بإطلالة كاجوال.. سر اللوك
كتب : شيماء مرسي
عرض 5 صورة
عرض 5 صورة
عرض 5 صورة
عرض 5 صورة
عرض 5 صورة
أطل الفنان محمد رمضان بإطلالة كاجوال أنيقة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
وظهر رمضان بـ بالطو طويل باللون الأسود ونسق أسفله سويت شيرت وبنطلون باللون الرصاصي.
ونسق محمد مع إطلالته حذاء وقبعة ونظارة شمسية باللون الأسود.
وفقا لـ "hespokestyle"، ارتداء بالطو باللون الأسود يمنح الرجل مظهرا جذابا وأنيقا، ويعتبر خيارا مثاليا للمناسبات الرسمية والغير رسمية والسهرات.
ويمكن ارتداء البالطو الأسود فوق الملابس الكاجوال، كما إنه يعطي انطباعا بالثقة ويجعل الرجل يظهر بمظهر قوي وجذاب.