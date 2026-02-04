إعلان

"وحشتيني وحشة ماتتوصفش".. رضا البحراوي يتذكر والدته بكلمات مؤثرة

كتب : سهيلة أسامة

02:55 م 04/02/2026 تعديل في 06:16 م

رضا البحراوي

نشر المطرب الشعبي رضا البحراوي، صورة تجمعه بوالدته الراحلة، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

وكتب البحراوي: "أمي الغالية، وحشتيني وحشة ماتتوصفش، كل يوم بيمر وأنا حاسس إن في حاجة ناقصة مهما ضحكت. دعواتك كانت أمان، ووجودك كان طمأنينة. اللهم ارحم أمي رحمة واسعة، واغفر لها، ونوّر قبرها، واجعل قبرها روضة من رياض الجنة، واجمعني بها في مستقر رحمتك يا رب".

وكان الفنان رضا البحراوي قد أعلن يوم الثلاثاء 20 يناير 2026، عن وفاة والدته بعد صراع مع المرض، وأقيمت صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر من مسجد عوارة بمدينة طنطا، بحضور عدد من الأصدقاء والأقارب، من بينهم المطرب سعد الصغير.

