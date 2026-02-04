تألقت الفنانة هند عبد الحليم بإطلالة شتوية جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

اختارت هند توب باللون الرصاصي بتصميم الأوف شولدر، أضفى لمسة أنثوية وجذابة على مظهرها، وبرز تفاصيل الإطلالة بشكل لافت.

ونسقت التوب مع بنطلون جينز باللون الفاتح، ليمنح اللوك طابعا بسيطا.

اعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها بشكل عفوي.

ونسقت مع اللوك حذاء باللون الأسود.

اللون الرصاصي من الألوان الأنيقة، إذ يمنح الإطلالة مظهرا راقيا وهادئا، كما يتميز بسهولة تنسيقه مع ألوان متعددة، مثل الأسود كما فعلت الفنانة هند عبد الحليم، وفقا لموقع "Medium".

