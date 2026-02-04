إعلان

لوك جذاب ومكياج بسيط.. هكذا اختارت هند عبد الحليم إطلالتها

كتب : أسماء مرسي

05:20 م 04/02/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    هند عبد الحليم بلوك شتوي مميز
  • عرض 4 صورة
    اعتمدت هند مكياجا ناعما
  • عرض 4 صورة
    اختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها بشكل عفوي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تألقت الفنانة هند عبد الحليم بإطلالة شتوية جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

اختارت هند توب باللون الرصاصي بتصميم الأوف شولدر، أضفى لمسة أنثوية وجذابة على مظهرها، وبرز تفاصيل الإطلالة بشكل لافت.

ونسقت التوب مع بنطلون جينز باللون الفاتح، ليمنح اللوك طابعا بسيطا.

اعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها بشكل عفوي.

ونسقت مع اللوك حذاء باللون الأسود.

اللون الرصاصي من الألوان الأنيقة، إذ يمنح الإطلالة مظهرا راقيا وهادئا، كما يتميز بسهولة تنسيقه مع ألوان متعددة، مثل الأسود كما فعلت الفنانة هند عبد الحليم، وفقا لموقع "Medium".

اقرأ أيضا:

ناهد السباعي بإطلالة كاجوال.. كيف نسقت الجاكيت الجلد الأسود؟

محمد رمضان يتألق بإطلالة كاجوال.. سر اللوك

خطفت الأنظار.. أجرأ إطلالات النجمات في حفل جوائز جرامي 2026

بعد تتويجها.. 15 صورة ومعلومات عن الفائزة بلقب ملكة جمال آسيا العالمية 2026

"سحر اللون الموف".. مي عز الدين بإطلالة كاجوال أنيقة

هند عبد الحليم إطلالة هند عبد الحليم إطلالات النجمات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"وحشتيني وحشة ماتتوصفش".. رضا البحراوي يتذكر والدته بكلمات مؤثرة
زووم

"وحشتيني وحشة ماتتوصفش".. رضا البحراوي يتذكر والدته بكلمات مؤثرة
ترامب: أجريت للتو محادثة هاتفية ممتازة مع الرئيس الصيني
شئون عربية و دولية

ترامب: أجريت للتو محادثة هاتفية ممتازة مع الرئيس الصيني
كيف نسقت جلا هشام إطلالتها في أحدث ظهور؟
الموضة

كيف نسقت جلا هشام إطلالتها في أحدث ظهور؟
"واشنطن بوست" تلغي قسم الرياضة وتخفض عدد المراسلين في الخارج.. ماذا حدث؟
شئون عربية و دولية

"واشنطن بوست" تلغي قسم الرياضة وتخفض عدد المراسلين في الخارج.. ماذا حدث؟
زيزو يغيب عن الأهلي في 7 مباريات.. تعرف عليها
رياضة محلية

زيزو يغيب عن الأهلي في 7 مباريات.. تعرف عليها

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان