تألقت الفنانة مروة الأزلي بلوك كاجوال جريء، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت مروة بـ توب ضيق باللون الفسفوري، ونسقت معه بنطلون جينز باللون الفاتح.

اعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارت مكونة من أسورة، وحلق، بالإضافة إلى نظارة شمسية.

وفقا لموقع "Fashionisers"، اللون الفسفوري يجعل الإطلالة جريئة ويجذب الأنظار، ويمكن تنسيقه مع الألوان المحايدة مثل الأسود أو الأبيض، أو دمجه مع ألوان جريئة أخرى لإطلالة أكثر جرأة.

