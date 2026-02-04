إعلان

مروة الأزلي بإطلالة كاجوال جريئة.. ما سر اللوك؟

كتب : أسماء مرسي

02:55 م 04/02/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    مروة الأزلي بإطلالة مُلفتة
  • عرض 3 صورة
    مروة الأزلي اعتمدت تسريحة الشعر المنسدلة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تألقت الفنانة مروة الأزلي بلوك كاجوال جريء، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت مروة بـ توب ضيق باللون الفسفوري، ونسقت معه بنطلون جينز باللون الفاتح.

اعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارت مكونة من أسورة، وحلق، بالإضافة إلى نظارة شمسية.

وفقا لموقع "Fashionisers"، اللون الفسفوري يجعل الإطلالة جريئة ويجذب الأنظار، ويمكن تنسيقه مع الألوان المحايدة مثل الأسود أو الأبيض، أو دمجه مع ألوان جريئة أخرى لإطلالة أكثر جرأة.

اقرأ أيضا:

ناهد السباعي بإطلالة كاجوال.. كيف نسقت الجاكيت الجلد الأسود؟

محمد رمضان يتألق بإطلالة كاجوال.. سر اللوك

خطفت الأنظار.. أجرأ إطلالات النجمات في حفل جوائز جرامي 2026

بعد تتويجها.. 15 صورة ومعلومات عن الفائزة بلقب ملكة جمال آسيا العالمية 2026

"سحر اللون الموف".. مي عز الدين بإطلالة كاجوال أنيقة

مروة الأزلي إطلالة مروة الأزلي إطلالات النجمات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الرئيس السيسي: نرفض أي محاولات للالتفاف على خطة ترامب بشأن غزة
أخبار مصر

الرئيس السيسي: نرفض أي محاولات للالتفاف على خطة ترامب بشأن غزة
رئيس "الوفد": لا تصفية حسابات داخل بيت الأمة.. ونتحفظ على الإيجار القديم
أخبار مصر

رئيس "الوفد": لا تصفية حسابات داخل بيت الأمة.. ونتحفظ على الإيجار القديم
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية فى الإسماعيلية.. ظهرت الآن
أخبار المحافظات

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية فى الإسماعيلية.. ظهرت الآن
وفاة والد المطرب وليد عطار
زووم

وفاة والد المطرب وليد عطار
قرار قضائي بشأن "مستريح أكتوبر" و3 آخرين في اتهامهم بالاستيلاء على 144
حوادث وقضايا

قرار قضائي بشأن "مستريح أكتوبر" و3 آخرين في اتهامهم بالاستيلاء على 144

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الرئيس السيسي: نرفض أي محاولات للالتفاف على خطة ترامب بشأن غزة
الرئيس السيسي وأردوغان يوقعان على البيان المشترك لمجلس التعاون الاستراتيجي
"الأعلى للإعلام": حجب لعبة "روبلوكس" في مصر اعتبارًا من اليوم