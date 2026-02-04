إعلان

مايان السيد بإطلالة شتوية جذابة.. ما سر اللوك؟

كتب : أسماء مرسي

04:50 م 04/02/2026
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    مايان السيد بإطلالة شتوية جذابة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أطلت الفنانة مايان السيد بإطلالة شتوية أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تألقت مايان مرتدية بالطو طويل باللون البني بصيحة الفرو، ونسقت أسفله توب اللون البيج وبنطلون جينز باللون الفاتح بأرجل واسعة.

اعتمدت مكياجا ترابيا مع التركيز على رسمة العيون، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها.

ونسقت مع اللوك حذاء أسود وحقيبة باللونين الأبيض والأسود، بالإضافة إلى قبعة باللون الأسود.

وأكملت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من أقراط دائرية، وخاتم.

وفقا لمجلة "Vogue"، الجاكيت بصيحة الفرو من القطع المميزة التي تضيف لمسة فاخرة وأنيقة إلى أي إطلالة، إذ يمنح المظهر طابعا جذابا ولافتا، كما يواكب أحدث صيحات الموضة.

اقرأ أيضا:

ناهد السباعي بإطلالة كاجوال.. كيف نسقت الجاكيت الجلد الأسود؟

محمد رمضان يتألق بإطلالة كاجوال.. سر اللوك

خطفت الأنظار.. أجرأ إطلالات النجمات في حفل جوائز جرامي 2026

بعد تتويجها.. 15 صورة ومعلومات عن الفائزة بلقب ملكة جمال آسيا العالمية 2026

"سحر اللون الموف".. مي عز الدين بإطلالة كاجوال أنيقة

مايان السيد إطلالة مايان السيد إطلالات النجمات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إنهاء إجراءات الإفراج عن سوزي الأردنية بعد قضاء مدة العقوبة
حوادث وقضايا

إنهاء إجراءات الإفراج عن سوزي الأردنية بعد قضاء مدة العقوبة
جمعت بين الجرأة والأناقة.. كيف نسقت دينا الشربيني إطلالتها؟
الموضة

جمعت بين الجرأة والأناقة.. كيف نسقت دينا الشربيني إطلالتها؟
قرار قضائي بشأن "مستريح أكتوبر" و3 آخرين في اتهامهم بالاستيلاء على 144
حوادث وقضايا

قرار قضائي بشأن "مستريح أكتوبر" و3 آخرين في اتهامهم بالاستيلاء على 144
عاجل.. الأشعة تحدد مدة غياب زيزو بعد إصابته أمام البنك الأهلي
رياضة محلية

عاجل.. الأشعة تحدد مدة غياب زيزو بعد إصابته أمام البنك الأهلي
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية فى الإسماعيلية.. ظهرت الآن
أخبار المحافظات

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية فى الإسماعيلية.. ظهرت الآن

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الرئيس السيسي: نرفض أي محاولات للالتفاف على خطة ترامب بشأن غزة
الرئيس السيسي وأردوغان يوقعان على البيان المشترك لمجلس التعاون الاستراتيجي
"الأعلى للإعلام": حجب لعبة "روبلوكس" في مصر اعتبارًا من اليوم