أطلت الفنانة مايان السيد بإطلالة شتوية أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تألقت مايان مرتدية بالطو طويل باللون البني بصيحة الفرو، ونسقت أسفله توب اللون البيج وبنطلون جينز باللون الفاتح بأرجل واسعة.

اعتمدت مكياجا ترابيا مع التركيز على رسمة العيون، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها.

ونسقت مع اللوك حذاء أسود وحقيبة باللونين الأبيض والأسود، بالإضافة إلى قبعة باللون الأسود.

وأكملت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من أقراط دائرية، وخاتم.

وفقا لمجلة "Vogue"، الجاكيت بصيحة الفرو من القطع المميزة التي تضيف لمسة فاخرة وأنيقة إلى أي إطلالة، إذ يمنح المظهر طابعا جذابا ولافتا، كما يواكب أحدث صيحات الموضة.

