ناهد السباعي بإطلالة كاجوال.. كيف نسقت الجاكيت الجلد الأسود؟

كتب : شيماء مرسي

05:07 م 03/02/2026
    الفنانة ناهد السباعي
    الفنانة ناهد السباعي
    الفنانة ناهد السباعي

كتبت- شيماء مرسي

تألقت الفنانة ناهد السباعي بإطلالة كاجوال، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

ظهرت ناهد بجاكيت مصنوع من الجلد باللون الأسود ونسقت أسفله توب بنفس اللون وبنطلون جينز باللون الأزرق الفاتح.

وبحسب "فوج"، الجاكيت الجلد الأسود يمنح المرأة مظهرا جريئا وجذابا ويخطف أنظار الجميع، ويمكن تنسيقه مع البناطيل الجينز والكلاسيك والفساتين.

واعتمدت ناهد مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون البني.

واختارت ناهد أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

وزينت إطلالتها بإكسسوارات مكونة من سلسلة وحلق وخاتم.

ناهد السباعي بإطلالة كاجوال ناهد السباعي على إنستجرام الفننة ناهد السباعي غطلالة ناهد السباعي

