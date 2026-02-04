مباريات الأمس
الدوري المصري

سموحة

2 1
17:00

بيراميدز

الدوري المصري

زد

1 1
17:00

المصري

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00

الزمالك

كأس ملك أسبانيا

فالنسيا

- -
22:00

أتلتيك بلباو

كأس إيطاليا

إنتر ميلان

- -
22:00

تورينو

جميع المباريات

"الإسعاف وصلت بعد 22 دقيقة".. تفاصيل انسحاب حرس الحدود أمام زمالك 2005

كتب : محمد خيري

05:41 م 04/02/2026

مباراة الزمالك وحرس الحدود مواليد 2025

كشف الجهاز الإداري لقطاعات الكرة بنادي الزمالك تفاصيل ما شهدته مباراة فريق الشباب مواليد 2005 أمام حرس الحدود، والتي أُقيمت اليوم الأربعاء على مجمع ملاعب الناشئين بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من دوري الفريق الثاني.

وأوضح الجهاز الإداري أن المباراة أُقيمت في موعدها المحدد في تمام الثانية والنصف عصرًا، بحضور طاقم التحكيم والفريقين، وانطلقت بشكل طبيعي رغم تأخر وصول سيارة الإسعاف، دون اعتراض من الفريق الضيف قبل البداية.

وأضاف أن اللقاء استمر بصورة طبيعية، ونجح الزمالك في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الثالثة من الشوط الأول عن طريق اللاعب أنس وائل.

وأشار الجهاز الإداري إلى أن المباراة استمرت حتى الدقيقة 13، قبل أن يعترض فريق حرس الحدود على تأخر سيارة الإسعاف، رغم علمه المسبق قبل انطلاق اللقاء بتأخر وصولها، مؤكدًا أن نادي الزمالك قام بحجز سيارة الإسعاف مسبقًا وفقًا لما تنص عليه لائحة المسابقات المتبعة.

واختتم الجهاز الإداري تصريحاته بالتأكيد على أن سيارة الإسعاف وصلت إلى ملعب المباراة في الدقيقة 22 من زمن الشوط الأول، ورغم تواجدها، قرر فريق حرس الحدود الانسحاب من اللقاء، رغم علمه المسبق بموعد وصول سيارة الإسعاف قبل انطلاق المباراة.

الزمالك زمالك 2005 انسحاب حرس الحدود دوري الفريق الثاني

