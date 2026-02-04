كيف نسقت جلا هشام إطلالتها في أحدث ظهور؟

ظهرت الفنانة جلا هشام بإطلالة جذابة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وارتدت جلا فستان طويل باللون الأسود بقصة "الكب" مصنوع من الساتان ومزود بإكستنشن بنفس اللون، من تصميم "moonmainsofficial".

واعتمدت جلا مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون النيود وركزت على رسمة عينيها ووضعت آي شادو باللون البني، بواسطة خبيرة التجميل "Habiba Azkoul".

واختارت جلا أن تترك شعرها الويفي منسدلا على كتفيها، بواسطة مصففة الشعر "rraheemxx".

وزينت جلا إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من حلق وخاتم وأسورة، من تصميم "glamour.jewellery".