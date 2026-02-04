فيضانات وفوضى في قطاع النقل مع اجتياح عاصفة لإسبانيا والبرتغال

(د ب أ)

اجتاح منخفض جوي مناطق واسعة في جنوب إسبانيا والبرتغال اليوم الأربعاء، مما أسفر عن اضطرابات شملت مختلف مناحي الحياة نتيجة الأمطار الغزيرة والرياح العاتية التي ضربت البلاد.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية من أن بعض المناطق مهددة بالتعرض لكميات أمطار خلال ساعات قليلة تعادل متوسط ما هطلت عليها في عام كامل.

وفي إقليم الأندلس الإسباني، أجبرت مياه الفيضانات السلطات على إجلاء نحو 3 آلاف شخص من المناطق السكنية المنخفضة كإجراء احترازي.

وأفادت تقارير رسمية صادرة عن التلفزيون الإسباني بتوقف تام للعملية التعليمية وإغلاق المدارس، تزامناً مع تعليق بعض رحلات القطارات وإغلاق طرق رئيسية حيوية.

ولم يكن الوضع في البرتغال أقل حدة، حيث جاءت العاصفة التي أطلقت عليها السلطات اسم ليوناردو لتفاقم معاناة السكان الذين لا يزالون يكافحون للتعافي من آثار عاصفة مدمرة ضربت البلاد الأسبوع الماضي.

وقد تسببت الفيضانات الجديدة الناجمة عن العاصفة ليوناردو، في عزل عدة قرى وفيضان الأنهار عن ضفافها وإجبار المدارس على البقاء مغلقة.

كما تعطلت حركة المرور على الطرق والسكك الحديدية، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الانهيارات الأرضية وسقوط الأشجار.