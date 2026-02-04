إعلان

مصر تدين الهجمات الإرهابية في إقليم بلوشستان الباكستاني

كتب : مصراوي

07:09 م 04/02/2026

جمهورية مصر العربية

أدانت جمهورية مصر العربية الهجمات الإرهابية التي وقعت في عدد من المدن بإقليم بلوشستان بجمهورية باكستان الإسلامية، وأسفرت عن عدد من الضحايا والمصابين.

وأعربت مصر، عن رفضها الكامل لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتشدد على موقفها الثابت الداعي إلى تضافر الجهود الدولية لمواجهة كافة أشكال التطرف والإرهاب.

كما أعربت مصر عن خالص تعازيها للحكومة والشعب الباكستاني الصديق في هذه الظروف الأليمة متمنية الشفاء العاجل للم

الهجمات الإرهابية بلوشستان جمهورية مصر باكستان

