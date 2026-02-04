قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر أتاحت الفرصة لمواصلة المشاورات العميقة التي اتسمت بالتفاهم حول مختلف القضايا.

وأضاف الرئيس السيسي: "نعتز كثيرًا بالعلاقات مع تركيا التي يتقاطع جزء من تاريخها مع تاريخ مصر، وتركيا تحتل مكانة متقدمة بين الدول التي تستقبل الصادرات المصرية، كما نأمل أن يسهم منتدى الأعمال في تعزيز الاستثمار مع تركيا، ومصر هي الشريك التجاري الأول لتركيا".

وأكد الرئيس السيسي أن أمن الإقليم واستقراره مسؤولية جماعية تتطلب تعاونًا أعمق لحل الأزمات، مشددًا على ضرورة تطبيق خطة الرئيس ترامب للسلام، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ورفض التصرفات الأحادية في الأراضي المحتلة.

وأشار الرئيس السيسي، إلى أهمية الحفاظ على وحدة الصومال ورفض أي محاولات لتقسيمه، ودعم وحدة وسيادة سوريا، ورفض كل محاولات الالتفاف على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وشهد الرئيس السيسي ونظيره التركي توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات، في إطار تعزيز التعاون الثنائي، وذلك عقب توقيعهما على البيان المشترك لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، في خطوة تهدف إلى تعزيز أطر الشراكة والتنسيق المشترك.

وكان الرئيس السيسي والسيدة قرينته قد استقبلا، في وقت سابق اليوم الأربعاء، الرئيس التركي والسيدة قرينته بمطار القاهرة، في مراسم رسمية تعكس عمق العلاقات التاريخية بين مصر وتركيا.

واصطحب الرئيس السيسي نظيره التركي، بعد الاستقبال، إلى قصر الاتحادية لإجراء المباحثات الرسمية، التي ركزت على تعزيز التعاون الاستراتيجي وتوسيع آفاق الشراكة في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية.

وشملت مراسم الاستقبال الرسمية التحية العسكرية وعرض شرف الحرس الجمهوري وفق البروتوكول المتبع لاستقبال القادة الأجانب.

اقرأ أيضًا:

رواتب تصل لـ 15 ألف جنيه.. "العمل" تعلن عن وظائف "أمن وقيادة سيارات"

21 بالقاهرة.. الأصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

يختصر نصف زمن الرحلة.. "النقل" تنشر تفاصيل مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل