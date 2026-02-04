السيسي: نستهدف زيادة التبادل التجاري بين مصر وتركيا إلى 15 مليار دولار

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالرئيس التركي رجب طيب أردوعان والوفد المرافق له، مُعبرًا عن تقديره العميق لمجتمع الأعمال في البلدين الذي نجح على مدى السنوات الماضية على التعاون الاقتصادي والتجاري، بما يعكس مكانة الروابط والمصالح المشتركة بين مصر وتركيا.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته في الجلسة الختامية لمنتدى الأعمال المصري، إننا نجتمع اليوم لوضع حجر الأساس لمرحلة جديدة تتسم بالطموح، وجوهرها تعظيم المنافع المتبادلة لشعبينا، بما يتناسب مع تطلبات العصر والمستقبل الواعد.

وأضاف "السيسي"، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا وصل لنحو 9 مليارات دولار، ونطمح لزيادته إلى 15 مليار دولار أو يزيد، مما جعل مصر الشريك التجاري الأول لتركيا في أفريقيا.

وبين الرئيس، أن حجم الاستثمارات التركية في مصر يتجاوز 4 مليارات دولار؛ وهو إنجاز لم يكن ليتحقق لولا جهود الحكومات ومجتمع الأعمال فعلًا.

وتابع: انطلاقًا من هذا المسار الإيجابي ومع مرور 100 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا، فقد أكدت مشاورات اليوم مع الرئيس أردوغان وجود توافق كبير على أن آفاق التعاون لم تستغل بعد بالكامل، واتفقنا على العمل المشترك لزيادة حجم التجارة، وجزب المزيد من الاستثمارات التركية، بما يحقق منفعة متبادلة، عن طريق مشاركة المستثمرين الأتراك في التنمية الصناعية التي تشهدها مصر في قطاعات ذات أولوية مستفيدين في الوقت ذاته من الإصلاحات الهيكلية التي دخلت على الاستثمارات المصرية والحوافز المتعددة والمزايا النسبية المرتبطة بالموقع الاستراتيجي والنفاذ للأسواق عبر اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بالعديد من الدول.

اقرأ أيضًا:

رواتب تصل لـ 15 ألف جنيه.. "العمل" تعلن عن وظائف "أمن وقيادة سيارات"

21 بالقاهرة.. الأصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)