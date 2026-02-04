لمدة 8 ساعات.. انقطاع المياه عن 3 مناطق بأسيوط بسبب أعمال صيانة

أسيوط - محمود عجمي:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد تنفيذ أعمال تطهير للبئر الرئيسية بمحطة صرف البنك الدولي بمنطقة المعلمين بحي غرب أسيوط، مساء اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026، ولمدة 8 ساعات، تبدأ من الساعة 10 مساءً وحتى 6 صباح الخميس 5 فبراير 2026.

وأوضح المهندس محمود شحاتة محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أن أعمال التطهير تأتي ضمن خطة الصيانة الدورية التي تنفذها الشركة، بهدف ضمان كفاءة تشغيل الطلمبات والمحطات، وإزالة الرواسب المتراكمة داخل البئر الرئيسية، الناتجة عن تدفقات الشبكات.

وأضاف "شحاتة" أن تنفيذ هذه الأعمال يستلزم غلق محبس دخول مياه الصرف الصحي إلى المحطة مؤقتًا، مع الاعتماد على سيارات ومعدات الشركة في تنفيذ أعمال التطهير الآلي ورفع الرواسب من الغرفة الرئيسية، حفاظًا على سلامة الطلمبات وضمان استمرار التشغيل بالكفاءة المطلوبة.

وأكدت الشركة أن تأثير أعمال الصيانة سيكون محدودًا على عدد من المناطق فقط، تشمل: نزلة عبداللاه، والأربعين، والمعلمين، مشيرة إلى أن حي غرب أسيوط بالكامل لن يتأثر بانقطاع الخدمة. كما شددت على عودة الخدمة فور الانتهاء من الأعمال في الموعد المحدد.

وأشارت الشركة إلى توفير سيارات مياه صالحة للشرب عند الطلب طوال فترة انقطاع الخدمة، داعية المواطنين في المناطق المتأثرة إلى تدبير احتياجاتهم من المياه لحين عودة الخدمة، كما أكدت إمكانية التواصل معها على مدار الساعة لتلقي الشكاوى والاستفسارات عبر الخط الساخن 125، أو الهاتف 01280733990، أو واتساب 01281565653، أو من خلال الصفحة الرسمية للشركة.