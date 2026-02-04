تجلب الخلافات.. خبيرة طاقة تحذر من ترك الأحذية أمام باب المنزل

في عالم طاقة المكان، لا تعد التفاصيل الصغيرة مجرد صدفة، بل إشارات مؤثرة تنعكس على حياتنا اليومية دون أن نشعر، ومن بين هذه التفاصيل، عادة شائعة تقوم بها كثير من الأسر، وهي ترك الأحذية أمام باب المنزل.

وحذرت خبيرة الطاقة، سونيا الحبال، خلال لقائها ببرنامج " أنا وهو وهي" المذاع على قناة صدى البلد، من ترك الأحذية مبعثرة أو مقلوبة أمام باب المنزل، مؤكدة أنها تجلب طاقة سلبية، تسبب المشاحنات، وتعطل تدفق الطاقة الإيجابية داخل البيت.

وأوصت الحبال، بضرورة استخدام خزانة أحذية (جزامة) مغلقة، وترتيبها بشكل منظم بعيداً عن المدخل الرئيسي للحفاظ على التناغم.

وكشفت خبيرة الطاقة، أبرز التحذيرات المتعلقة بطاقة الأحذية، وتشمل ما يلي :

1- خلق طاقة سلبية:

ترك الأحذية فوضوية عند مدخل المنزل ينشر طاقة سلبية وتشتت يؤثر على أرجائه بالكامل.

2- سبب للخلافات

الفوضى وتكدس الأحذية عند مدخل المنزل ينتج عنها توتر ومشادات بين أفراد الأسرة.

3- الأحذية المقلوبة

ترك الأحذية مقلوبة تجاه السماء تعمل على قلب الطاقة وتجلب النحس.

4- الإتيكيت والطاقة

دخول الضيوف بالأحذية أو تكديسها يضر بطاقة المكان، والأفضل وضعها في جزامة خارج المنزل.

ونصحت خبيرة الطاقة، باستخدام جزامة مغلقة، وتنظيف الأحذية بانتظام، وتجنب وضعها بجانب السرير أو في غرف النوم لضمان نوم هادئ، والحفاظ على الطاقة الإيجابية في المنزل.





