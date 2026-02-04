معلومات لا تعرفونها عن أول مصممة سورية تعرض تصاميمها في أسبوع الموضة بباريس

أطلت الفنانة إيمان العاصي، بلوك جذاب، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت إيمان مرتدية فستانا طويلا باللون الأسود، يتسم بأنه بتصميم انسيابي على الجسم.

ونسقت معه شال بصيحة الفرو باللون البني، ما منحها مظهرا جذابا وساحرا.

اعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، يتناسب مع لون بشرتها.

واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين.

وفقا لمجلة "Elle"، يمنح شال الفرو أي إطلالة لمسة من الأناقة والفخامة، إضافة إلى يمنح لمسة من الدفء في الطقس البارد، كما يمكن تنسيقه بسهولة مع الفساتين، كما ظهرت الفنانة إيمان العاصي في إطلالتها.

اقرأ أيضا:

ناهد السباعي بإطلالة كاجوال.. كيف نسقت الجاكيت الجلد الأسود؟

محمد رمضان يتألق بإطلالة كاجوال.. سر اللوك

خطفت الأنظار.. أجرأ إطلالات النجمات في حفل جوائز جرامي 2026

بعد تتويجها.. 15 صورة ومعلومات عن الفائزة بلقب ملكة جمال آسيا العالمية 2026

"سحر اللون الموف".. مي عز الدين بإطلالة كاجوال أنيقة