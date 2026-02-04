إعلان

إيمان العاصي بلوك شتوي جذاب.. كيف نسقته؟

كتب : أسماء مرسي

02:35 م 04/02/2026
    إيمان العاصي بلوك شتوي مميز
    ظهرت إيمان مرتدية فستانا طويلا باللون الأسود
    إيمان العاصي اعتمدت مكياجا ناعما

أطلت الفنانة إيمان العاصي، بلوك جذاب، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت إيمان مرتدية فستانا طويلا باللون الأسود، يتسم بأنه بتصميم انسيابي على الجسم.

ونسقت معه شال بصيحة الفرو باللون البني، ما منحها مظهرا جذابا وساحرا.

اعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، يتناسب مع لون بشرتها.

واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين.

وفقا لمجلة "Elle"، يمنح شال الفرو أي إطلالة لمسة من الأناقة والفخامة، إضافة إلى يمنح لمسة من الدفء في الطقس البارد، كما يمكن تنسيقه بسهولة مع الفساتين، كما ظهرت الفنانة إيمان العاصي في إطلالتها.

