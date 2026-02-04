إطلالة مميزة لـ ملكة جمال العالم 2025

معلومات لا تعرفونها عن أول مصممة سورية تعرض تصاميمها في أسبوع الموضة بباريس

ظهرت ملكة جمال العام 2025 أوبال سوشاتا، بإطلالة مميزة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت أوبال فستانا طويلا باللون "البيبي بلو"، تميز بأنه بقصة ضيقة من الأعلى، وبتصميم منسدل من الأسفل، ونسقت معه حزام عند منطقة الخصر، ما ساعدها على إبراز قوامها بشكل أنيق.

اعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون النيود.

واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين بشكل انسيابي.

ونسقت مع اللوك حذاء باللون الفضي اللامع

وزُينت إطلالتها بإرتداء إكسسوارات مكونة من حلق، وخاتم.

دائما ما تلفت ملكة جمال 2025 الأنظار دائما بإطلالاتها المتنوعة، بين الفساتين الطويلة والقصيرة، والتصاميم اللامعة والجذابة.

