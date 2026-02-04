تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك، بقيمة تتراوح بين 4 و8 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء 4-2-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 46.89 جنيه للشراء، و46.99 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 46.89 جنيه للشراء، و46.99 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 46.89 جنيه للشراء، و46.99 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 46.86 جنيه للشراء، و46.96 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 46.85 جنيه للشراء و46.95 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 46.92 جنيه للشراء، و47.02 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 46.85 جنيه للشراء، و46.95 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 46.89 جنيه للشراء، و46.99 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 46.87 جنيه للشراء، و46.97 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 46.98 جنيه للشراء، و47.08 جنيه للبيع.