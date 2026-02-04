خطفت المصممة السورية منال عجاج الأضواء خلال أسبوع الموضة لأزياء "الهوت كوتور" ضمن فعاليات أسبوع الموضة بباريس لموسم ربيع وصيف 2026، بعرض مجموعتها الجديدة "إمرأة النور"، لتصبح بذلك أول مصممة سورية تشارك في هذا الحدث العالمي.

"إمرأة النور".. أناقة تجمع بين الرقة والقوة

استلهمت منال مجموعتها من النساء اللاتي يجمعن بين الأنوثة والقوة، وتميزت التصاميم بـ التطريزات الدقيقة، الأقمشة الفاخرة، والتفاصيل الدقيقة التي تضفي على كل قطعة حضورا مميزا يعكس أسلوب المرأة العصرية.

فيما يلي أبرز المعلومات عنها، وفق حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي:

- منال عجاج، مصممة أزياء سورية.

- تُقيم في دبي.

- بدأت رحلتها مع تصميم الأزياء منذ طفولتها.

- تتميز تصاميمها بالتفاصيل الدقيقة والأناقة الفاخرة، حيث تعكس كل قطعة الهوية الشخصية والحضور المميز للمرأة.

- حصلت على لقب "أصغر مصممة أزياء في الشرق الأوسط" عام 2002.

- أصبحت من الأسماء اللامعة في مجال الأزياء الراقية.

- تشتهر منال بتصاميم فساتين الزفاف والهوت كوتور، مع لمسة تجمع بين الجرأة والأنوثة.

- تدير دار "Manal Ajaj" في دبي، المتخصصة في الهوت كوتور وفساتين الزفاف والمناسبات الفاخرة,

- كما أنها تهتم بأدق التفاصيل من القص واختيار القماش حتى المقاس النهائي.

- شاركت في عروض أزياء مهمة في مدن عالمية مثل برلين وبيروت ولوس أنجلوس.

- كما أنها أول مصممة أزياء سورية تشارك في أسبوع الموضة بباريس 2026.





