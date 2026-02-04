معلومات لا تعرفونها عن أول مصممة سورية تعرض تصاميمها في أسبوع الموضة بباريس

تألقت الفنانة هاجر الشرنوبي، بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت هاجر مرتدية فستانا طويلا باللون الأسود، تميز بأنه بقصته الضيقة التي تبرز الجسم.

كما جاء التصميم بصيجة الظهر المكشوف، ما أضاف لمسة من الجرأة لإطلالتها.

اعتمدت مكياجا قويا مع التركيز على رسمة العيون، من تنفيذ خبيرة التجميل مارتينا ملاك.

واختارت تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى.

ونسقت مع اللوك كلاتش باللون الأسود.

وزُينت إطلالتها بإرتداء مجوهرات مكونة من حلق، وعدة خواتم.

وفقا لموقع "gallucks"، اللون الأسود يضفي لمسة من الرقي والفخامة على أي إطلالة، كما أنه خيارا كلاسيكيا، بالإضافة إلى يساعد على إخفاء بعض عيوب الجسم.

