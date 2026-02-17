ملكة جمال العام 2025 بإطلالة رياضية.. لماذا اختارت اللون الأبيض؟

تألقت ملكة جمال العام 2025 أوبال سوشاتا، بإطلالة كاجوال رياضية، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت أوبال سويت شيرت باللون الأبيض ونسقت مع إطلالتها بنطلون باللون الأخضر.

وبحسب "تايمز أوف إنديا"، اللون الأبيض يمنح المرأة مظهرا بسيطا، كما إنه يناسب مختلف الأذواق ويمكن يمكن تنسيقه مع البناطيل الرياضية، كما فعلت ملكة جمال العام 2025.

واعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

واختارت أن تترك خصلات شعرها على كتفيها بطريقة انسيابية.

ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد كبيرة باللون الأبيض وحذاء باللون الأسود ونظارة شمسية بنفس اللون.