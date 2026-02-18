إعلان

مد إدراج 13 شخصًا من الإخوان على قائمة الإرهاب لمدة 5 سنوات

كتب : محمود الشوربجي

03:21 م 18/02/2026 تعديل في 04:07 م

محكمة - ارشيف

نشرت جريدة الوقائع المصرية، في عددها رقم 31 (تابع) الصادر في 8 فبراير 2026، قرار محكمة جنايات أول درجة بالقاهرة، الدائرة الثانية جنائي بدر، بشأن مد إدراج 13 شخصًا من الإخوان على قائمة الإرهاب لمدة خمس سنوات.

وأصدرت محكمة جنايات أول درجة بالقاهرة قرار مد الإدراج المقيد برقم 1 لسنة 2021 "قرارات إدراج إرهابيين»، وكذلك مد قرار الإدراج رقم 1 لسنة 2021 "قرارات إدراج كيانات إرهابية»، وذلك في القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ التجمع الخامس.

أسماء الصادر بشأنهم حكم مد الإدراج على قوائم الإرهاب

وجاء قرار المحكمة بمد إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية، ومد إدراج 13 شخصًا على قائمة الإرهاب لمدة خمس سنوات أخرى تبدأ من نهاية سريان القرار السابق الصادر بجلسة 1-1-2021.

ومن بين الأشخاص الذين شملهم قرار الإدراج: أحمد عبد المنعم أبو الفتوح، نجل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وإبراهيم منير، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ومحمد جمال حشمت، القيادي الإخواني، ومها محمد عزام، المعروفة بـ"مها عزام».

قرار الجريدة الرسمية

