كالعروس.. جومانا مراد تخطف الأنظار بلوك جذاب

كتب : شيماء مرسي

01:02 م 17/02/2026
ظهرت الفنانة جومانا مراد بإطلالة جذابة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

أطلت جومانا بفستان طويل باللون الأبيض بصيحة الأوف شولدر مزينا بتطريزات باللون الفضي ومزود بإكستنشن بنفس اللون وقبعة بنفس اللون.

وفقا لـ "فوج"، قد يساعد ارتداء فستان باللون الأبيض على الظهور بمظهر راقي وناعم، كما أنه يسهل تنسيقه مع مجوهرات أنيقة، كما فعلت الفنانة جومانا مراد.

واعتمدت جومانا مكياجا قويا، حيث ركزت على رسمة عينيها ووضعت أحمر شفاه بألوان النيود.

واختارت جومانا أن تترك خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وخاتم وأسورة وحلق.

ونسقت مريام مع إطلالتها حذاء بكعب عالي باللون الفضي.

