موسكو: موقفنا بشأن دعوة ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام" قيد الدراسة

كتب : مصراوي

06:40 م 18/02/2026

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروف

موسكو - (د ب أ)

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الأربعاء، أن موقف روسيا بشأن الدعوة للانضمام إلى "مجلس السلام"، الذي شكله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قيد الدراسة.

وأضافت زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي، أن روسيا تهتم بمواقف شركائها في الشرق الأوسط، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وقالت زاخاروفا إن "موقف روسيا بشأن الدعوة إلى مجلس السلام في غزة، قيد الدراسة، مع مراعاة آراء شركائها في منطقة الشرق الأوسط".

وفي وقت سابق، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا مستعدة للمساهمة بمليار دولار من أصولها المجمدة سابقا في "مجلس السلام"، الذي تم إنشاؤه بمبادرة من ترامب لإعادة إعمار قطاع غزة وحل القضية الفلسطينية. ووصف ترامب هذا المقترح بأنه "فكرة مثيرة للاهتمام".

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أكد في وقت سابق، أن الرئيس بوتين سيناقش مع نظيره الفلسطيني محمود عباس، مسألة تخصيص مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة، لأغراض إنسانية في إطار "مجلس السلام".

ووجّهت الإدارة الأمريكية دعواتٍ إلى زعماء نحو 50 دولة للمشاركة في "مجلس السلام" بشأن غزة، وأعلنوا استلامهم دعوة الرئيس الأمريكي.

وتضمّ قائمة المدعوين دولا من مختلف المناطق، من أستراليا إلى اليابان، بالإضافة إلى روسيا وبيلاروس.

وزارة الخارجية الروسية مجلس السلام بغزة روسيا ترامب الحرب في غزة

خاص| الحد الأدنى لفدية الصيام هذا العام2026.. أمين الفتوى يوضح
أهرامات وجمل.. نجم تشيلسي يقضي عطلته في مصر
مجدي الجلاد يسأل: هل تتخلى حماس عن سلاحها؟ ورد حاسم من توفيق عكاشة
احذر تناول التمر إذا كنت تعاني من هذه المشكلات الصحية
"مستريح اللبيني".. تفاصيل محاولات النصب على المواطنين عبر عدادات الكهرباء
