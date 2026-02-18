إعلام إيراني: اندلاع حريق ضخم في منطقة "باراند" قرب طهران (فيديو)

كتب- مصطفى الشاعر

أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن منطقة "باراند" الواقعة قرب العاصمة طهران شهدت نشوب حريق ضخم، حيث أثارت المقاطع المصورة المتداولة، التي تُظهر سحبا كثيفة من الدخان الأسود، حالة من الترقب، نظرا لمجاورته مواقع عسكرية ومنشآت استراتيجية وحيوية تحيط بالعاصمة.

وفي توضيح لأسباب الحادث، نقل الإعلام الإيراني عن إدارة إطفاء "باراند" قوله: إن الدخان الأسود المتصاعد ناتج عن "حريق اندلع في أعشاب وحشائش على ضفة النهر بالمنطقة".

وأشارت الإدارة، إلى أن فرق الإطفاء متواجدة بالفعل في الموقع وتُباشر عمليات الإخماد للسيطرة على النيران ومنع تمددها.

يأتي هذا الحادث في وقت تشهد فيه المنطقة ذروة "التوتر العسكري" بين طهران وواشنطن، حيث تعيش العاصمة الإيرانية حالة من الاستنفار الأمني الدائم.