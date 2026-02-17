بالأحمر الناري.. بشرى تتألق بإطلالة جذابة في أحدث ظهور

تألقت الفنانة بشرى بإطلالة أنيقة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

ظهرت بشرى بـ بدلة باللون الأحمر الناري مكونة من بليزر وبنطلون ونسقت أسفلها قميص باللون الأبيض.

وفقا لـ "businessinsider"، اللون الأحمر يجذب الأنظار بدون مبالغة أو جهد ويضيء الوجه ويجعله أكثر حيوية، وبالإضافة إلى ذلك، فهو مناسب للخروجات اليومية أو السهرات المسائية.

واعتمدت بشرى مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بألوان النيود وآي شادو باللون البني.

وتركت بشرى خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من خاتم وساعة يد وحلق وسلسلة.

ونسقت بشرى مع إطلالتها حذاء بكعب عالي باللون البيج.