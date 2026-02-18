ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 75 جنيها، بحلول التعاملات المسائية الأربعاء 18-2-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات؛ وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4426 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 5691 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 6640 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 7588 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 53120 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 75880 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 235986 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 379400 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.55% إلى نحو 5002 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.