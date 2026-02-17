ألفت عمر بلوك كاجوال.. كيف نسقت إطلالتها؟
ظهرت الفنانة ألفت عمر بإطلالة كاجوال، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".
تألقت ألفت بجاكيت مصنوع من الجلد باللون الأسود ونسقت مع إطلالتها بنطلون جينز باللون الأزرق الفاتح.
وفقا لـ "thegenuineleather"، يتماشى الجاكيت الأسود مع جميع الألوان والبناطيل الجينز والإطلالات الكاجوال أو الرسمية.
واعتمدت ألفت مكياجا هادئا، حيث وضعت أحمر شفاه بألوان النيود.
واختارت ألفت أن تترك خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.
ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض ونظارة شمسية باللون الأسود.