إعلان

قرار قضائي بشأن اتهام أحمد رجب بسب وقذف بدرية طلبة

كتب : أحمد عادل

06:37 م 18/02/2026

تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- أحمدعادل:

أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، محاكمة الإعلامي أحمد رجب، على خلفية اتهامه بسب وقذف الفنانة بدرية طلبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجلسة 25 فبراير.

إحالة الإعلامي أحمد رجب للمحكمة الاقتصادية

وكانت النيابة العامة قد قررت إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 357 لسنة 2025 جنح اقتصادية الزيتون، والمقيدة برقم 1110 لسنة 2025 جنح كلي اقتصادية غرب القاهرة، بعد توجيه اتهامات له بارتكاب جرائم القذف والسب، إلى جانب تعمد الإزعاج والمضايقة باستخدام وسائل الاتصال.

ووفقًا لأمر الإحالة الصادر بتاريخ 5 يناير 2026، فإن المتهم خلال شهر أغسطس 2025، وبدائرة قسم شرطة الزيتون بمحافظة القاهرة، قذف المجني عليها بطريق النشر، من خلال إسناد عبارات وألفاظ من شأنها - حال ثبوتها - أن توجب مساءلته قانونًا أو تنال من سمعتها ومكانتها الاجتماعية، وذلك عبر موقع "يوتيوب".

كما أسندت النيابة للمتهم تهمة سب المجني عليها علنًا باستخدام ألفاظ خادشة للشرف والاعتبار، فضلًا عن تعمد إزعاجها ومضايقتها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

وأظهرت التحقيقات أن المتهم أنشأ وأدار قناة إلكترونية على موقع "يوتيوب" تحت اسم "مهمة خاصة مع الإعلامى أحمد رجب"، استخدامها في ارتكاب الوقائع محل الاتهام.

ووجهت النيابة للمتهم اتهامات استنادًا إلى مواد من قانون العقوبات، وقانون تنظيم الاتصالات، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقررت إحالته إلى المحكمة الاقتصادية المختصة للفصل فى القضية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المحكمة الإقتصادية أحمد رجب بدرية طلبة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خاص| الحد الأدنى لفدية الصيام هذا العام2026.. أمين الفتوى يوضح
جنة الصائم

خاص| الحد الأدنى لفدية الصيام هذا العام2026.. أمين الفتوى يوضح
احذر تناول التمر إذا كنت تعاني من هذه المشكلات الصحية
سفرة رمضان

احذر تناول التمر إذا كنت تعاني من هذه المشكلات الصحية
370 ألف دولار.. محامي شيرين عبدالوهاب يعلن انتصارها في قضية يوتيوب
زووم

370 ألف دولار.. محامي شيرين عبدالوهاب يعلن انتصارها في قضية يوتيوب
رسالة رمضانية من ترامب: تهنئة وإشادة والتزام ودعاء بالوحدة والسلام
أخبار وتقارير

رسالة رمضانية من ترامب: تهنئة وإشادة والتزام ودعاء بالوحدة والسلام
أهرامات وجمل.. نجم تشيلسي يقضي عطلته في مصر
رياضة عربية وعالمية

أهرامات وجمل.. نجم تشيلسي يقضي عطلته في مصر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

خاص| الحد الأدنى لفدية الصيام هذا العام2026.. أمين الفتوى يوضح
هل الخميس أول أيام رمضان إجازة رسمية بالمدارس؟.. مصدر بالتعليم يوضح
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة