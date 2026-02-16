أناقة ورقي.. مي القاضي بلوك جذاب

تألقت الفنانة مي القاضي بإطلالة جذابة، وذلك من خلال مجوعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ظهرت مي بجاكيت باللونين البيج والأخ ونسقت مع إطلالتها بنطلون باللون الأسود.

وبحسب "تايمز اوف إنديا"، ارتداء جاكيت باللون البيج يمنح المرأة قوة وبساطة وجمال، وبالإضافة إلى ذلك، فإنه لون هادئ يلفت الأنظار.

واعتمدت مي مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

وتركت مي خصلات شعرها منسدلة على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الأنيقة.

ونسقت مي مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.

