الفخ الروسي 2.. رحلة عرابة التجنيد في القاهرة

كتب : مصراوي

04:06 م 16/02/2026 تعديل في 04:14 م

الفخ الروسي 2

في صباح خريفي من أكتوبر 2024، هبطت طائرة شركة الطيران الروسية "إيروفلوت" في مطار القاهرة الدولي، وكانت بولينا أليكساندروفنا أحد القادمين على متنها، ومن أمام المطار في شرق القاهرة، استقلت سيارة أجرة حجزتها عبر أحد تطبيقات النقل الذكي، قاصدة جنوب العاصمة، حيث أحد الفنادق الشعبية بمنطقة الأهرام بالجيزة؛ وبعد ساعات تواصل معها والد "سالم" عبر تطبيق تليجرام، يستفسر منها عن موعد مقابلتها، لترد عليه برسالة مقتضبة بمكان وموعد اللقاء دون تفاصيل إضافية.

أجرت بولينا في مصر، بخلاف لقائها أسرة "سالم"، لقاءات أخرى مع مصريين ويمنيين، كان أحد هذه اللقاءات مع مصري مقيم في أمريكا يدعى "أ. ر" أثناء زيارته للقاهرة، ولقاء آخر مع شابين كان مخططًا سفرهما إلى روسيا بعد شروعهما في التعاقد مع الجيش الروسي، وكان لقاؤهما مع السيدة الروسية بأحد المولات الشهيرة في مدينة نصر.

في هذا التحقيق، نستكمل رحلة البحث والتقصّي التي بدأت في الجزء الأول من تحقيق "الفخ الروسي"، الذي أعقب نشره صدور قرارات حكومية للحد من تجنيد الشباب المصري في الجيش الروسي، وتوالت ردود الفعل التي كانت من بينها اتصالات ولقاءات مع ضحايا جدد لشبكات التجنيد التي وعدتهم بالمال والجنسية مقابل مشاركتهم في حرب لم تشبه وعودها، لتفتح أمامنا خيوطًا ومسارات جديدة نتتبعها في الجزء الثاني من هذا التحقيق.

من روسيا إلى مصر؛ قادتنا خيوط التحقيق إلى رحلة غامضة قطعتها الروسية بولينا ألكسندروفنا إلى القاهرة، ورصدنا الطرق التي لجأت إليها السيدة المثيرة للجدل وشركاؤها للالتفاف على قرارات الحكومة المصرية للحد من تجنيد المصريين ، ووثقنا عمليات النصب والابتزاز التي يتعرض لها أهالي المفقودين والقتلى، ومن معسكرات الأسر الأوكرانية؛ حكى لنا مصريان من نزلائها تفاصيل جديدة وحكايات لم تُروَ من قبل، وكشفت قوائم لأسرى ومقاتلين أجانب -حصلنا على نسخة منها- ملامح التركيبة الديموغرافية للمقاتلين الروس على جبهات القتال.

لقراءة التحقيق كاملا عبر تقنية الكروس ميديا على مصراوي:- الفخ الروسي 2.. رحلة عرابة التجنيد في القاهرة

الفخ الروسي.. تجنيد مصريين بإغراء المال والجنسية

رحلة عرابة التجنيد مطار القاهرة الدولي بولينا أليكساندروفنا الفخ الروسي تجنيد المصريين في روسيا الجيش الروسي

