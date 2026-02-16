إعلان

القبض على سائق "نصف نقل" لحمله حمولة زائدة تعرض المواطنين للخطر

كتب : مصراوي

01:24 م 16/02/2026 تعديل في 04:16 م

المتهم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن مقطع فيديو يظهر قائد سيارة "نصف نقل" يسير بحمولة زائدة، ما عرّض حياة المواطنين للخطر.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين أنه لم يتم تسجيل أي بلاغ رسمي بشأن الواقعة، وتم تحديد السيارة وضبطها، كما تم التعرف على قائدها، وهو سائق مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية.

وبمواجهته اعترف بقيام بالواقعة كما ظهر في الفيديو.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه السائق لضمان سلامة المواطنين ومنع تكرار مثل هذه المخالفات.

اقرأ أيضا:

"عناصر دولية و7 كيلو ذهب وفضة".. سقوط عصابة اختراق الهواتف لسرقة الأموال من "إنستاباي"

الداخلية تكشف تفاصيل دهس عامل محل حلويات في مدينة نصر

"لبسوه بدلة رقص وزفوه".. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو بنها المثير للجدل

العقوبة القانونية للمتهمين في واقعة إجبار شاب على ارتداء "بدلة رقص" ببنها

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية الأجهزة الأمنية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تفاصيل مسلسل أحمد عز في رمضان 2026 (صور)
دراما و تليفزيون

تفاصيل مسلسل أحمد عز في رمضان 2026 (صور)
جنات تؤدي مناسك العمرة بالسعودية
زووم

جنات تؤدي مناسك العمرة بالسعودية

أول قرار رسمي من كاف على أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي
رياضة محلية

أول قرار رسمي من كاف على أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي
توجيه من الرئيس السيسي للمحافظين الجدد بشأن التعدي على الأراضي الزراعية
أخبار مصر

توجيه من الرئيس السيسي للمحافظين الجدد بشأن التعدي على الأراضي الزراعية
تزيد الاختناق.. 8 أخطاء يفعلها الكثيرون أثناء العاصفة الترابية
نصائح طبية

تزيد الاختناق.. 8 أخطاء يفعلها الكثيرون أثناء العاصفة الترابية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بالأسماء.. تفاصيل حركة المحافظين الجديدة
"الدستورية العليا" تقضي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء بشأن جداول المخدرات
غلق الكافيهات 2 صباحًا.. مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر