القبض على سائق "نصف نقل" لحمله حمولة زائدة تعرض المواطنين للخطر

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن مقطع فيديو يظهر قائد سيارة "نصف نقل" يسير بحمولة زائدة، ما عرّض حياة المواطنين للخطر.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين أنه لم يتم تسجيل أي بلاغ رسمي بشأن الواقعة، وتم تحديد السيارة وضبطها، كما تم التعرف على قائدها، وهو سائق مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية.

وبمواجهته اعترف بقيام بالواقعة كما ظهر في الفيديو.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه السائق لضمان سلامة المواطنين ومنع تكرار مثل هذه المخالفات.

