الداخلية تضبط نصابًا بالدقهلية مارس الدجل والشعوذة على مواقع التواصل

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على أحد الأشخاص لقيامه بممارسة أعمال الدجل والشعوذة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة الدقهلية.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الاثنين، إن تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة كشفت قيام أحد الأشخاص من الدقهلية، وله معلومات جنائية، بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، مدعيًا قدرته على العلاج الروحاني، ومروجًا لنشاطه الإجرامي عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه برفقة القائم على إدارة صفحته بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية، وبحوزتهما 4 هواتف محمولة تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي، بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل.

وبمواجهتهما، اعترفا بنشاطهما، وتصوير مقاطع فيديو أثناء ممارسة أعمال الدجل والشعوذة وبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهما.

