عطل يضرب منصة "إكس" ويؤثر على آلاف المستخدمين

تعطلت منصة التواصل الاجتماعي إكس، اليوم الاثنين، ما تسبب في مشكلات لآلاف المستخدمين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وفقا لما أفادت به رويترز.

وبحسب بيانات موقع Downdetector، الذي يرصد أعطال المواقع الإلكترونية عبر تجميع بلاغات المستخدمين من عدة مصادر، تم تسجيل أكثر من 23,210 بلاغات عن مشكلات في المنصة حتى الساعة 8:24 صباحا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (13:24 بتوقيت جرينتش).

ولم تصدر شركة "إكس" تعليقا بشأن أسباب الانقطاع أو المدة المتوقعة لعودة الخدمة إلى طبيعتها.

ويشار إلى أن الأرقام المسجلة على موقع Downdetector قد لا تعكس العدد الفعلي للمستخدمين المتضررين، نظرا لاعتمادها على البلاغات المقدمة طوعا من المستخدمين، ما يعني أن حجم التأثير الفعلي قد يكون أكبر.