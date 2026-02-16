إعلان

عطل يضرب منصة "إكس" ويؤثر على آلاف المستخدمين

كتب : مصراوي

04:13 م 16/02/2026

منصة إكس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تعطلت منصة التواصل الاجتماعي إكس، اليوم الاثنين، ما تسبب في مشكلات لآلاف المستخدمين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وفقا لما أفادت به رويترز.

وبحسب بيانات موقع Downdetector، الذي يرصد أعطال المواقع الإلكترونية عبر تجميع بلاغات المستخدمين من عدة مصادر، تم تسجيل أكثر من 23,210 بلاغات عن مشكلات في المنصة حتى الساعة 8:24 صباحا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (13:24 بتوقيت جرينتش).

ولم تصدر شركة "إكس" تعليقا بشأن أسباب الانقطاع أو المدة المتوقعة لعودة الخدمة إلى طبيعتها.

ويشار إلى أن الأرقام المسجلة على موقع Downdetector قد لا تعكس العدد الفعلي للمستخدمين المتضررين، نظرا لاعتمادها على البلاغات المقدمة طوعا من المستخدمين، ما يعني أن حجم التأثير الفعلي قد يكون أكبر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

منصة إكس الولايات المتحدة المملكة المتحدة عطل منصة اكس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هبوط جديد في سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

هبوط جديد في سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية

لا يزوره الكثيرون.. قصة أجمل مكان على وجه الأرض (صور)
علاقات

لا يزوره الكثيرون.. قصة أجمل مكان على وجه الأرض (صور)
"علاقات راسخة ووطيدة".. بيان رسمي من الأهلي بخصوص شكوى الجيش الملكي
رياضة محلية

"علاقات راسخة ووطيدة".. بيان رسمي من الأهلي بخصوص شكوى الجيش الملكي

"نقل النواب" توافق على 4 اتفاقيات منها استكمال الـ"LRT"
أخبار مصر

"نقل النواب" توافق على 4 اتفاقيات منها استكمال الـ"LRT"
مدبولي يستعرض مع وزير الدولة للإعلام "خطة عمل" المرحلة المقبلة
أخبار مصر

مدبولي يستعرض مع وزير الدولة للإعلام "خطة عمل" المرحلة المقبلة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هبوط جديد في سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية
"الدستورية العليا" تقضي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء بشأن جداول المخدرات
غلق الكافيهات 2 صباحًا.. مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر