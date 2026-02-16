إعلان

بعد تجديد الثقة.. محافظ الدقهلية يتوعد المقصرين: جولاتنا المفاجئة لن تنقطع

كتب : مصراوي

03:23 م 16/02/2026

اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية

علق اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتجديد الثقة به لفترة ثانية كمحافظ للإقليم، مؤكداً تجديد العهد لأبناء المحافظة بمواصلة العمل الدؤوب وبذل المزيد من الجهد خلال المرحلة المقبلة، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتحسينها بما يليق بالمواطنين في كافة المراكز والمدن والقرى.

وشدد المحافظ على استمرار جولاته الميدانية المفاجئة بجميع القطاعات بلا انقطاع، للوقوف بنفسه على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والاطمئنان على توفير احتياجاتهم الأساسية، والعمل المستمر على تلبية مطالبهم وتحقيق تطلعاتهم نحو حياة كريمة.

وأعرب اللواء مرزوق عن خالص امتنانه وتقديره لثقة القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكداً أن هذه الثقة تمثل حافزاً قوياً لرفع كفاءة الجهاز التنفيذي والإداري بالمحافظة، مع التأكيد على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتفاعل المباشر معهم، انطلاقاً من إيمانه الراسخ بأن المواطن هو محور التنمية وغايتها.

ودعا المحافظ الله أن يحفظ مصر قيادةً وشعباً، وأن يوفق الجميع لما فيه خير الوطن ورفعته.

طارق مرزوق عبدالفتاح السيسي حركة المحافظين

