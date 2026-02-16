وافقت الجمعية العامة العادية على قبول استقالة طارق فايد عضو مجلس إدارة تنفيذي بالبنك، وانضمام محمد علاء الدين محمد خيرت عضوًا تنفيذيًا بمجلس إدارة البنك، ممثلًا عن بنك قطر الوطني خلفا له، للدورة الحالية اعتبارًا من 26-12-2025، وذلك بعد موافقة البنك المركزي.

كما وافقت الجمعية العامة العادية، وفق بيان في البورصة اليوم، على تحويل أرباح بيع الأصول الثابتة خلال عام 2025 إلى الاحتياطي الرأسمالي بمبلغ 14.8 مليون جنيه، ووافقت أيضًا على توزيع نقدي لمساهمي البنك بمبلغ 2 جنيه لكل سهم.

ووافقت الجمعية العامة غير العادية، على إصدار البنك برنامج سندات بقيمة 50 مليار جنيه، على عدة إصدارات ووفقًا لأغراض متعددة، طبقًا لاحتياجات البنك خلال الفترة من 2026 إلى 2029، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد قيمة كل إصدار والغرض منه ومدته وسعر العائد المحتسب، والحصول على موافقات البنك المركزي والجهات الإدارية المختصة، وله الحق في إجراء التعديلات اللازمة وفقًا لتوجيهات البنك المركزي.

