مديرة تعليم القاهرة تتفقد إدارة الزيتون التعليمية وتؤكد: لا تهاون في الانضباط

كتب : أحمد الجندي

05:01 م 11/02/2026
    مديرة تعليم القاهرة تتفقد إدارة الزيتون التعليمية (1)
    مديرة تعليم القاهرة تتفقد إدارة الزيتون التعليمية (3)

أجرت الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، جولة تفقدية بإدارة الزيتون التعليمية، لتقييم الانضباط داخل المدارس والتأكد من انتظام العملية التعليمية في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لضبط سير العملية التعليمية، وفقًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور محمد عبد اللطيف، ومحافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر.

وبحسب بيان، شهدت الجولة زيارة مدرسة دار السعادة الرسمية لغات، بحضور هناء سعد، وكيل إدارة الزيتون التعليمية، حيث تم المرور على جميع الفصول الدراسية بمختلف المراحل التعليمية (ابتدائي – إعدادي – ثانوي)، للاطمئنان على انتظام الطلاب والتأكيد على الجدية والانضباط داخل المدرسة.

أكدت مديرة المديرية على ضرورة الالتزام بالحضور اليومي للطلاب والمعلمين، وعدم التساهل في نسب الغياب، مع تطبيق اللوائح المدرسية بكل حزم، مشددة على غلق أبواب المدرسة بعد طابور الصباح لضمان تحقيق الانضباط الكامل وتوفير بيئة تعليمية آمنة لجميع الطلاب.

كما تابعت فعاليات تدريب معلمات رياض الأطفال المنفذ بالتعاون مع البنك الدولي، مشيدة بأهمية هذه التدريبات في رفع كفاءة المعلمات وتطوير الأداء المهني، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو تطوير منظومة التعليم وتحسين جودة المخرجات التعليمية.

